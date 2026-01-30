“La Bichota” lo volvió a hacer: Karol G invitó a todos en su restaurante y gastó millones

Karol G volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas del momento. La cantante paisa sorprendió a los clientes de su restaurante “Carolina”, en Medellín, al llegar de forma inesperada y pagar la cuenta de todos los comensales, dejando a más de uno sin palabras.

“La Bichota”, reconocida mundialmente por éxitos como Tusa y Provenza, se ha consolidado no solo por su música, sino también por su cercanía con la gente. Hace algunos meses inauguró su restaurante en la capital antioqueña, el cual ya se ha convertido en un punto de referencia gastronómica y de encuentro para sus seguidores.

Según trascendió, Karol G llegó elegantemente vestida para compartir con amigos y familiares, luego de haber participado como invitada en el concierto de Bad Bunny. Durante la velada, la artista disfrutó del ambiente, bailó y compartió con los presentes, hasta que tomó una decisión que nadie esperaba: invitar la cuenta completa del restaurante.

De acuerdo con información confirmada por el grupo Belisario, el monto pagado por la cantante rondaría los 30 millones de pesos colombianos, cifra que rápidamente generó comentarios, aplausos y miles de reacciones en redes sociales.

El gesto fue celebrado por los asistentes y por sus seguidores, quienes destacaron la humildad y generosidad de Karol G, reafirmando su imagen como una artista cercana, auténtica y agradecida con su gente.

Mira la programación en Red Uno Play