Se apaga la voz de Topo Gigio: Fallece Gabriel Garzón, actor que dio vida al entrañable ratón musical

La tarde de este 25 de enero, se confirmó el fallecimiento del actor y comediante Gabriel Garzón, ampliamente reconocido por ser la voz del entrañable personaje infantil Topo Gigio.

La noticia fue anunciada por el comediante y amigo cercano del actor, Jorge Falcón, a través de una publicación en su cuenta de Instagram:

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”.

Aunque aún no se han revelado los motivos exactos de su fallecimiento, meses atrás su nombre había estado en tendencia después de que se solicitara donadores de sangre para él, tras enfrentar problemas de salud que nunca fueron detallados públicamente.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un talentoso actor de doblaje, comediante, titiritero y productor, cuya voz marcó la infancia de varias generaciones al dar vida a Topo Gigio, uno de los personajes más icónicos del entretenimiento infantil en México. Además de su trabajo en doblaje, participó en programas legendarios como Una sonrisa con Cepillín y El espacio del tío Gamboín, consolidándose como un referente del humor y la cultura popular.

Su carrera estuvo marcada por la cercanía con su público y la capacidad de crear personajes entrañables. No obstante, también atravesó momentos difíciles, como la amputación de su pierna izquierda tras un accidente en 2016, demostrando su fortaleza personal frente a la adversidad.

Tras la noticia de su fallecimiento, numerosos seguidores y colegas del medio artístico han dedicado mensajes de cariño, recordando el legado de un actor que supo conectar con grandes y chicos por igual.

