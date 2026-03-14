“Lo perdimos todo”: familia pide ayuda tras deslizamiento en Cabezas

Las intensas lluvias y los deslizamientos registrados en el municipio de Cabezas han dejado a varias familias en situación crítica. Una de ellas es la familia Vaca, conformada por cinco integrantes, quienes perdieron absolutamente todo luego de que su vivienda colapsara a causa de la inestabilidad del terreno.

“Como usted ve, fuimos afectados igual. Aquí al lado de nosotros se cayó la casa, todo lo que es vivienda precaria, especialmente de adobe, las casas antiguas”, relató uno de los miembros de la familia, señalando que las lluvias continuas de la última semana provocaron el deterioro y posterior caída de varias estructuras.

Según explicaron, no solo las casas de adobe resultaron afectadas, sino también algunas viviendas construidas con materiales más resistentes. Afortunadamente, lograron salir a tiempo antes de que la vivienda colapsara.

Actualmente, la familia se encuentra refugiada en la casa de una vecina que les brindó apoyo temporal. Sin embargo, esta ayuda solo será por un periodo limitado, lo que genera preocupación sobre su futuro inmediato.

“Ahora hace falta algún tipo de ayuda para poder reponer todo lo que se perdió. Estamos preocupados para volver a empezar”, expresó otro integrante de la familia.

Ante esta situación, piden a las autoridades municipales que puedan acudir al lugar y brindar apoyo para reconstruir su vivienda o facilitar materiales de construcción que les permitan levantarse nuevamente.

Mientras tanto, la familia Vaca enfrenta la incertidumbre de no tener un lugar propio donde vivir, esperando que la solidaridad y la ayuda lleguen para poder rehacer sus vidas.

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