Economía

Piden intervención urgente de la ABC por derrumbe en la carretera Cabezas - Abapó

Un deslizamiento de tierra dejó completamente cortado el tramo Cabezas–Abapó este jueves, generando largas filas de vehículos y un pedido urgente de intervención a la ABC por parte del Gobierno Municipal de Cabezas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/12/2025 9:36

El Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas reportó este jueves que la carretera que conecta a su municipio con Abapó se encuentra totalmente cortada debido a un deslizamiento que cubrió la plataforma asfáltica, dejando a cientos de vehículos varados en la zona.

“Solicitamos con suma urgencia la intervención de la ABC en el tramo Cabezas–Abapó, ya que es imprescindible habilitar el paso para todos los transeúntes y vehículos. Este acceso es fundamental para nuestra gente, por lo que pedimos una pronta solución para garantizar la seguridad y la libre circulación”, informó la Alcaldía mediante un comunicado.

A este pedido se suman videos difundidos en redes sociales, donde se observa que no solo el punto principal del deslizamiento está afectado, sino también otros sectores entre Cabezas y Abapó, con áreas inundadas producto de las intensas lluvias registradas en la región.

 

  

 

