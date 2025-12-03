Fiscalía incauta contratos que revelan posibles irregularidades en YPFB

Una comitiva de fiscales se trasladó este miércoles hasta el prado paceño para continuar con las investigaciones que ejecuta el Ministerio Público al interior de la estatal petrolera YPFB por delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

La fiscal de la unidad de Anticorrupción Jenny Benítez informó que se recolectó una carpeta con documentos sobre los procesos de contratación y se identificaron postulaciones de empresas que no cumplían los requisitos y posibles direccionamientos en las licitaciones.

Dijo que uno de los casos observados es la adquisición de equipos satelitales a una empresa cuyo representante legal sería familiar del encargado de contrataciones de YPFB, lo que podría constituir un conflicto de intereses.

Benítez añadió que también se identificaron dos empresas sancionadas por el Sicoes, que aun así avanzaron a la siguiente etapa de los procesos de licitación pese a no cumplir los requisitos esenciales.

La investigación apunta a posibles delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Al menos un sindicado será convocado a declarar en los próximos días.

