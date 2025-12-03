Rodrigo Paz llega a Oruro para reunirse con el Comité Multisectorial

El presidente Rodrigo Paz arribó este martes a la ciudad de Oruro, donde tiene previsto participar del Encuentro Multisectorial y Económico, junto a diversos sectores productivos. En la reunión se analizarán temas centrales para la economía del país, entre ellos la subvención a los combustibles, la disponibilidad de dólares y la liberación de exportaciones.

Una multitud recibió al mandatario en el aeropuerto internacional Juan Mendoza y lo acompañó en una caminata hasta el la Facultad de Economía donde se desarrollará el encuentro junto al Comité Multisectorial.

“Vamos a tener una reunión con la multisectorial, tenemos que organizarnos, pero también cambiar el 50-50, para que los recursos lleguen a los municipios y gobernaciones. El 50-50 es muy importante, para que la plata en vez de ir a buscarla al centralismo, la plata llegue a las regiones”, afirmó el presidente al inicio de su agenda en Oruro.

Añadió que tras 7.300 días que el Gobierno estuvo en manos del MAS, han dejado Bolivia sin gasolina, sin diésel, hoy toca entre todos recuperar el Estado para los bolivianos.

