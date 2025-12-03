TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio muerte piscina olímpica Auto robado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Rodrigo Paz llega a Oruro para reunirse con el Comité Multisectorial

El presidente se reunirá con diferentes sectores en donde se definirán temas económicos relacionados con la subvención de hidrocarburos, la liberación de exportaciones, entre otros.  

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/12/2025 10:41

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz arribó este martes a la ciudad de Oruro, donde tiene previsto participar del Encuentro Multisectorial y Económico, junto a diversos sectores productivos. En la reunión se analizarán temas centrales para la economía del país, entre ellos la subvención a los combustibles, la disponibilidad de dólares y la liberación de exportaciones.

Una multitud recibió al mandatario en el aeropuerto internacional Juan Mendoza y lo acompañó en una caminata hasta el la Facultad de Economía donde se desarrollará el encuentro junto al Comité Multisectorial.

Vamos a tener una reunión con la multisectorial, tenemos que organizarnos, pero también cambiar el 50-50, para que los recursos lleguen a los municipios y gobernaciones. El 50-50 es muy importante, para que la plata en vez de ir a buscarla al centralismo, la plata llegue a las regiones”, afirmó el presidente al inicio de su agenda en Oruro.

Añadió que tras 7.300 días que el Gobierno estuvo en manos del MAS, han dejado Bolivia sin gasolina, sin diésel, hoy toca entre todos recuperar el Estado para los bolivianos.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD