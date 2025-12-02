Gestora en Santa Cruz asegura que los fondos de pensiones están garantizados y operan con normalidad

El gerente regional de la Gestora Pública en Santa Cruz, Fidel Camberos, llamó a la población a mantener la calma ante las dudas surgidas en torno a la administración de los fondos de pensiones.

“Lo importante es que la gente esté tranquila; todo lo que es pensiones y todos los pagos que se tienen garantizados están totalmente seguros”, afirmó.

Camberos aseguró que los procedimientos internos no han cambiado y que tanto la gestión como la inversión de los aportes se desarrollan con normalidad, bajo estrictas normas establecidas por la Ley 065.

El gerente explicó que la institución invierte únicamente en empresas estables, lo que garantiza la seguridad del dinero de los trabajadores.

“Tenemos los candados por los cuales los recursos están respaldados y garantizados”, dijo, en referencia al marco normativo que regula las inversiones del fondo de pensiones.

Además, reiteró que todos los pagos se están realizando con puntualidad, y que los aportantes pueden verificar el estado de sus ahorros directamente en sus cuentas personales.

“En sus estados de ahorro pueden ver exactamente cuánto tienen. Si dice que tienen 150 mil bolivianos, es porque realmente tienen 150 mil bolivianos”, puntualizó.

Mira la programación en Red Uno Play