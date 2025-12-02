Informe de Milenio: La economía de Bolivia registra recesión y desequilibrios críticos

Bolivia atraviesa “una profunda crisis, con un deterioro generalizado de sus indicadores fiscales, monetarios, financieros, comerciales y productivos”, advierte la Fundación Milenio en su más reciente informe económico, correspondiente a noviembre de 2025.

El documento, titulado ‘Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia, N.º 47’, sostiene que el país se encuentra en una fase de recesión que “ha exacerbado los desequilibrios macroeconómicos y ha complicado la recuperación de la estabilidad”.

Causas estructurales de la crisis

Según la institución, el deterioro afecta todos los frentes económicos. El informe señala que existe “inflación creciente y escasez crónica”, acompañadas por “desregulación de reservas y descontrol macroeconómico”.

El informe señala que uno de los factores más graves es el estrangulamiento externo y cita que Bolivia enfrenta un severo estrangulamiento externo, con un elevado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ($us 814 millones en el primer semestre), impulsado por la caída de exportaciones y del ingreso de divisas. De hecho, las exportaciones se contrajeron el 6,8% en el primer semestre de 2025, generando un déficit comercial de $us 203 millones.

El documento apunta además al “populismo fiscal y despilfarro de recursos” como una causa central del deterioro, junto al uso intensivo del Banco Central para financiar el déficit del sector público.

“El financiamiento del déficit fiscal a través de los créditos del BCB estimula la expansión de la emisión monetaria, principal motor de la inflación. A septiembre, la inflación acumulada llegó al 18,3% y en doce meses a 23,3%, con un 36,2% en alimentos y la Fundación Milenio proyecta para 2025 una tasa anual del 25,2%”, afirma.

Sistema financiero bajo presión

El informe advierte problemas de liquidez debido a la caída de depósitos y tasas de interés reales negativas, lo que “ha desincentivado el ahorro”. También describe un uso intensivo de los fondos de pensiones, que ha “perjudicado la disponibilidad de recursos para el sistema financiero y el sector privado, provocando un efecto de desplazamiento y contracción económica”.

Crisis energética y subsidios crecientes

Milenio señala un déficit estructural en la producción de GLP y una caída sostenida en la producción de gas y petróleo, consecuencia del “desmantelamiento de yacimientos”. Esto ha disparado las importaciones de combustibles, cuyo costo alcanzará “US$ 2.890 millones estimados para 2025”, incrementando los subsidios estatales.

PIB en caída y actividad golpeada

La economía boliviana se contrajo “2,4% en el primer semestre de 2025”, afectada por sectores clave como hidrocarburos y minería (-13%), comercio (-5,2%) y transporte (-2,2%). A ello se suman factores como “la falta de divisas y de combustibles, la alta tasa de inflación, la debilidad del crédito bancario y los bloqueos”, que han profundizado la recesión.

Fundación Milenio advierte que si no se adoptan medidas, el país mantendrá un déficit fiscal elevado y una economía en recesión persistente. El informe proyecta que el déficit aumentará “de 10,9% del PIB en 2025 a 12,6% en 2030”, mientras que la deuda pública subiría “de US$ 48.054 millones en 2025 a US$ 117.500 millones en 2030”.

La inflación se mantendría “permanentemente alta, con 32,93% en 2025 y por encima del 20% en 2030”, y el PIB seguiría en números rojos hasta 2030.

La urgencia de un programa serio

Para Fundación Milenio, los resultados son claros: la inacción tendría un costo económico muy alto. El informe señala que, aun con estabilización, “no es suficiente para un crecimiento sostenido”. Solo una recuperación de la inversión privada y reformas institucionales profundas podrán consolidar la estabilidad en el mediano y largo plazo.

Mira la programación en Red Uno Play