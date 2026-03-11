¿Quién dirigirá Yacimientos de Litio Bolivianos y qué experiencia tiene?

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que Sergio Soliz Gómez asumió funciones como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal, en un momento clave para los proyectos vinculados a la industrialización del litio en el país.

Soliz es abogado de profesión y obtuvo su título en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la ciudad de La Paz. Además, cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) cursada en el Reino Unido.

De acuerdo con la información proporcionada por la estatal, el nuevo ejecutivo posee más de 25 años de experiencia profesional en los sectores de hidrocarburos, minería e industria.

¿Quién es Sergio Soliz Gómez? El nuevo presidente de YLB que liderará la industrialización del litio

Su trayectoria combina gestión jurídica y administración estratégica, con participación en procesos vinculados al desarrollo de sectores productivos y al manejo de recursos naturales.

La designación de Soliz se produce en un contexto en el que YLB impulsa proyectos orientados a la industrialización del litio, considerado uno de los recursos estratégicos de Bolivia para el desarrollo energético y tecnológico.

Con este cambio en la presidencia ejecutiva, la estatal busca continuar fortaleciendo las iniciativas relacionadas con la cadena productiva del litio, uno de los pilares de la política energética y de industrialización del país.

