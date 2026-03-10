"Se aferró a un tronco": El dramático rescate de un pescador arrastrado por el río

La tarde de este martes, Luis Alberto Manjón fue rescatado con vida luego de ser arrastrado por la creciente del río mientras pescaba junto a su amigo Emilio Camargo.

Según relató su hermana, María Elena Vélez, Luis Alberto quedó atrapado bajo la fuerza de la corriente y con un tronco encima, pero su hermano menor logró alcanzarlo y sacarlo del agua.

"Hoy a las 7 y cuarto me avisaron que habían encontrado a mi hermano. Mi otro hermano, el menor, bajó solo al río a buscarlo. Me dijo que mi hermano ya estaba boca abajo, con un tronco encima… ¡pero logró sacarlo!", contó en contacto con el programa Que No Me Pierda.

Luis Alberto fue trasladado al centro de salud y se encuentra estable. Sin embargo, sufrió golpes y contusiones por los troncos y ramas que arrastraba la corriente.

"Está adolorido, dice que la fuerza del río lo golpeaba sin piedad, pero gracias a Dios está vivo", aseguró María Elena.

La hermana destacó el valor de su familia y la rapidez de reacción que permitió salvarlo: "Mi hermano menor fue un héroe hoy. Solo, sin ayuda, logró alcanzar a Luis Alberto. Después, sus amigos del sector ayudaron a sacarlo y subirlo a la orilla".

"Uno nunca se imagina que algo así pueda pasar… uno piensa que es solo un río, pero la corriente puede ser implacable", concluyó María Elena.

