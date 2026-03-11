Exministro advierte riesgo energético sin nueva ley de hidrocarburos

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió sobre la necesidad urgente de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia que permita atraer inversiones privadas y reactivar la exploración, ante la caída sostenida de la producción de gas y petróleo en el país.

Ríos señaló que desde hace más de una década viene planteando la necesidad de una norma que incentive la perforación de nuevos pozos y la exploración real de hidrocarburos, situación que no se ha logrado en los últimos años.

“El país necesita una ley que incentive o fomente exploración real, que permita perforar varios pozos al año y no solo cinco o seis como ha ocurrido en los últimos años”, afirmó.

Caída de producción y aumento de importaciones

El exministro explicó que la falta de exploración ha provocado una disminución en la producción de gas natural, petróleo y condensado, lo que está obligando al país a depender cada vez más de las importaciones de combustibles.

Según detalló, actualmente Bolivia importa cerca del 90% del diésel y entre el 50% y 60% de la gasolina, y advirtió que en los próximos años el país podría incluso comenzar a importar gas natural.

“Este año vamos a comenzar a importar GLP y entre 2028 y 2029 podríamos empezar a importar gas natural”, alertó.

Ríos también explicó que esta situación implica un fuerte impacto económico, ya que Bolivia paga precios internacionales por los combustibles importados, mientras que la producción interna tiene menores incentivos.

Necesidad de atraer inversión privada

El exministro sostuvo que la nueva ley debe ser diseñada en coordinación con empresas privadas del sector energético, ya que serán ellas las que realicen las inversiones necesarias para la exploración.

“Al final son las empresas las que van a poner la plata para perforar pozos. Si no generamos condiciones para que inviertan, seguiremos importando todos nuestros hidrocarburos”, señaló.

En ese sentido, planteó que la norma debe generar certidumbre jurídica, claridad en el sistema impositivo y reglas transparentes para la asignación de áreas petroleras.

