La gran batalla

Seguridad y estilo: Amira Becerra logra una silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La participante interpretó un tema de Nicki Nicole y logró convencer al jurado con su seguridad y propuesta artística.

Silvia Sanchez

10/03/2026 16:20

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La participante cochabambina Amira Becerra fue una de las voces que destacó durante la primera noche de casting en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno.

Sobre el escenario, Becerra presentó su interpretación de “Dispara”, canción de la artista argentina Nicki Nicole, una actuación que logró captar la atención del jurado.

Seguridad y estilo en el escenario

Durante su presentación, la concursante mostró seguridad y presencia escénica, elementos que fueron destacados por los jueces al momento de evaluar su desempeño.

El juez Marco Veizaga resaltó especialmente su identidad artística y la confianza que proyectó durante la interpretación.

“Tienes carácter y me encanta esa identidad artística. Me encantó esa seguridad”.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la participante tiene potencial para seguir desarrollando su estilo dentro de la competencia.

Una silla asegurada

Tras la evaluación, el jurado coincidió en que la participante merecía continuar en la competencia, otorgándole una de las sillas del programa.

Con ese resultado, Amira Becerra aseguró su lugar en la siguiente etapa de La Gran Batalla, donde deberá seguir demostrando su talento en las próximas presentaciones.

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

