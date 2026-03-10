Mentores y productores entran en acción en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La emoción ya se vive en el estreno de La Gran Batalla: Duelo de Voces, que ya comenzó y se transmite en vivo por Red Uno y sus plataformas digitales.

Mientras los participantes se preparan para demostrar su talento en el escenario, detrás de cada presentación hay un equipo clave que trabaja para potenciar a las nuevas voces del país: los mentores y productores musicales.

Ellos fueron presentados en el primer programa como los encargados de guiar, formar y preparar a los concursantes en un proceso artístico que busca llevar cada interpretación al máximo nivel.

Los mentores que formarán a las nuevas voces

El equipo de mentores está conformado por reconocidos artistas que acompañarán a los participantes durante la competencia:

Vanesa Añez

Lilibeth Temo

Maisa Roca

David Dionich

Su tarea será trabajar la interpretación, el estilo y la presencia escénica de los concursantes, ayudándolos a transformar cada presentación en un verdadero espectáculo.

Los mentores acompañarán a los artistas durante todo el proceso de preparación, compartiendo su experiencia y conocimiento para impulsar el crecimiento de cada participante.

El equipo que construye el sonido del show

La calidad musical del programa también está respaldada por un equipo de productores con amplia trayectoria:

Franklin Trigo

Jesús Oliva

Juan Pablo Ojeda

Carlos Pérez

Ellos son los responsables de dar forma a cada presentación, trabajando en aspectos como arreglos musicales, sonido y producción artística para que cada actuación tenga la mejor calidad posible.

Talento boliviano en un escenario nacional

Con un formato renovado y una producción nacional de gran nivel, La Gran Batalla apuesta por descubrir y potenciar a nuevas voces bolivianas provenientes de distintas regiones del país.

Mientras el programa avanza en vivo, el público puede seguir cada momento por televisión y también a través de las redes sociales y plataformas digitales de Red Uno, donde la audiencia se convierte en parte de la experiencia.

La competencia recién comienza y los mentores ya están trabajando para que cada participante dé lo mejor de sí.

La batalla de voces ya empezó… y el talento boliviano está listo para brillar.

Mira la programación en Red Uno Play