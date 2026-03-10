La emoción ya se vive en el escenario de La Gran Batalla: Duelo de Voces, donde cada presentación pone a prueba el talento de los participantes. Pero detrás de cada interpretación hay un momento clave: la evaluación del jurado.

Cuatro reconocidos artistas y expertos en música fueron presentados oficialmente como los encargados de analizar cada actuación y decidir quién tiene lo necesario para seguir en la competencia.

Ellos no solo escuchan una canción.

Evalúan voz, técnica, interpretación, presencia escénica y conexión con el público.

Un jurado con experiencia en la música

El panel está conformado por:

Alenir Echeverría

Diego Ríos

Marco Veizaga

Tito Larenti

Cada uno aporta su estilo, experiencia y criterio musical, lo que promete evaluaciones diversas y momentos de tensión cuando llegue la hora de decidir quién continúa y quién deberá abandonar la competencia.

Durante su presentación en el programa, los jurados dejaron claro que el nivel será alto y que el talento deberá hablar por sí solo.

La responsabilidad de elegir a la mejor voz

A lo largo de la temporada, los jurados serán los responsables de analizar cada duelo vocal y determinar qué participantes logran avanzar.

Las decisiones no serán fáciles, ya que en el escenario se presentan jóvenes artistas con gran potencial provenientes de distintas regiones del país.

Entre emoción, nervios y talento, cada presentación puede cambiar el rumbo de la competencia.

Y mientras las voces se enfrentan en el escenario, el jurado tiene la misión más difícil:

descubrir quién será la próxima gran voz de Bolivia.

