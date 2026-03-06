Excomandante Santisteban afirma que Marset podría estar en Bolivia

El excomandante y analista en seguridad y defensa, coronel Jorge Santisteban, aseguró que existen varios indicios que apuntan a que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset podría encontrarse en Bolivia, pese a que el Gobierno boliviano afirmó mediante un comunicado que no existe confirmación oficial de su presencia en el país.

Las declaraciones surgen luego de que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, señalara que cuenta con información que ubicaría al narcotraficante en territorio boliviano.

Santisteban sostuvo que la posibilidad de que Marset se encuentre en Bolivia no sería una sorpresa, debido a que el país se ha convertido en un territorio de operaciones de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

“Bolivia prácticamente es un refugio de narcotraficantes y un territorio donde operan organizaciones criminales que sacan droga en toneladas”, afirmó.

Señales que apuntan a Bolivia

El analista recordó que no es la primera vez que se menciona la posible presencia de Marset en el país. Señaló que anteriormente un presunto colaborador del narcotraficante también afirmó que Marset se encontraba en el Urubó, en Santa Cruz.

Según Santisteban, este tipo de denuncias no habrían sido investigadas con la profundidad necesaria por las autoridades.

“Ese ciudadano denunció incluso un secuestro y señaló claramente que Marset estaba en el Urubó. ¿Qué hicieron las autoridades?, absolutamente nada”, cuestionó.

Desconfianza internacional

El analista también afirmó que existe desconfianza entre los países de la región hacia Bolivia en materia de cooperación contra el narcotráfico, lo que limita el intercambio total de información de inteligencia.

“Sí hay coordinación, pero también hay desconfianza. Por eso no comparten toda la información con Bolivia”, indicó.

Santisteban señaló que esta situación responde a antecedentes de omisiones o posibles complicidades con el narcotráfico en gestiones anteriores.

Operativos insuficientes

El excomandante recordó que en ocasiones anteriores se realizaron operativos breves en sectores como el Urubó, tras la difusión de videos del propio Marset desafiando a las autoridades.

Sin embargo, sostuvo que esas acciones no lograron resultados concretos.

“Cada vez que ocurre un incidente, se activa una investigación por unos días y luego todo vuelve a quedar en silencio”, manifestó.

Mientras tanto, el Gobierno boliviano reiteró que no existe confirmación oficial de que Sebastián Marset se encuentre en territorio nacional, aunque aseguró que mantiene coordinación con países de la región y organismos internacionales para ubicar a personas vinculadas al crimen organizado.

