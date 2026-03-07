Abogado de Aramayo asegura que Nemesia Achacollo sigue en Bolivia

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo fue declarada en rebeldía por el Ministerio Público dentro del proceso relacionado con el denominado caso Fondo Indígena, mientras continúan las interrogantes sobre su paradero y la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.

En medio de esta situación, el abogado Joel Lara, representante legal del hijo del fallecido exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, aseguró que existen indicios de que la exautoridad aún se encontraría en Bolivia, específicamente en el departamento de Santa Cruz.

Según el jurista, Achacollo habría sido vista recientemente en la capital cruceña realizando compras en un sector cercano al segundo y tercer anillo de la avenida Roque Coronado.

“Se pasea campante. Estaba saliendo de una tienda de pollo conocida en esa zona”, afirmó Lara, señalando además que la exministra no se encontraba sola, sino acompañada por otras personas.

El abogado incluso pidió a las autoridades policiales revisar las cámaras de seguridad del sector, considerando que estas podrían confirmar la presencia de Achacollo en ese lugar.

Declaratoria de rebeldía y búsqueda internacional

El Ministerio Público ya activó varias medidas legales en su contra, entre ellas la orden de aprehensión, arraigo y la declaratoria de rebeldía, además de iniciar los procedimientos para solicitar la notificación roja de Interpol con el objetivo de ubicarla en caso de que haya salido del país.

Sin embargo, desde la parte denunciante cuestionan que hasta el momento no se haya logrado ejecutar la orden de captura.

Millonario daño económico

El proceso contra Achacollo se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Indígena, donde se investigan proyectos fantasma que habrían generado un daño económico de aproximadamente 325 millones de bolivianos al Estado.

Nexos en Santa Cruz

El abogado también indicó que Achacollo tendría vínculos en San Ignacio de Velasco, donde estaría registrada como integrante de la Asociación de Ganaderos de esa región, lo que reforzaría la hipótesis de que todavía permanece en territorio nacional.

Ante este escenario, Lara pidió a las autoridades intensificar la búsqueda y ejecutar la orden de aprehensión, considerando la magnitud del daño económico investigado.

Mira la programación en Red Uno Play