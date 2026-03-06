Manfred Reyes Villa busca la reelección: "No podemos dejar los proyectos a medias"

En el marco de la carrera hacia las elecciones subnacionales 2026, el actual alcalde de Cochabamba y candidato por la agrupación APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, reafirmó su intención de continuar al mando de la silla municipal por un periodo adicional. Durante la entrevista para el ciclo "Uno Decide", el burgomaestre defendió su gestión basándose en la ejecución de 2.534 obras y la necesidad de concluir proyectos estructurales que, según afirma, podrían quedar estancados si hay un cambio de administración.

Un balance de gestión y el factor económico

Reyes Villa destacó que en sus cuatro años de gestión se ha logrado un avance significativo en áreas clave. "Es un avance significativo para poder lograr ser una de las mejores ciudades y elevar el índice de desarrollo humano de nuestra ciudad", señaló el candidato, quien además subrayó una mejora en la economía local: "Estábamos en los 2.700 más o menos y hoy estamos en los 3.600 dólares [de ingreso per cápita] por año".

Ante las críticas y cuestionamientos sobre su patrimonio, el alcalde enfatizó su independencia económica previa a la función pública. "Yo no necesito vivir de la alcaldía", declaró, añadiendo que su salario actual de 20.000 bolivianos es "suficiente" y que gran parte de su estabilidad proviene de inversiones realizadas durante sus 11 años de residencia en Estados Unidos.

La polémica de la basura y el cierre de K’ara K’ara

Uno de los temas centrales de la agenda electoral es la gestión de residuos sólidos. Reyes Villa fue enfático al asegurar que el colapso del relleno de K’ara K’ara es irreversible y que la solución está en marcha a través de la industrialización.

"El que te diga, 'No, se va a quedar en K’ara K’ara', mentira... ha colapsado K’ara K’ara. La basura tiene que llevarse a otro lado", afirmó.

El candidato explicó que el nuevo contrato de industrialización con la empresa Simba reducirá el costo por tonelada de 192 a 180 bolivianos y generará ingresos para el municipio: "En los 25 años vamos a recibir 400 millones de bolivianos". Atribuyó los conflictos pasados en este sector a intereses políticos, mencionando bloqueos estratégicos realizados en periodos festivos o feriales.

Proyectos de infraestructura y "Guerra Sucia"

El alcalde también se refirió a las denuncias de presunta corrupción y direccionamiento de obras, calificándolas como "guerra sucia" de sus oponentes. Defendió la construcción del nuevo edificio municipal, asegurando que el costo de 565 dólares por metro cuadrado es competitivo y que la obra ahorrará más de 2.5 millones de bolivianos anuales en alquileres.

Respecto a la Laguna Alalay, defendió la remoción de lodos y el plan de recuperación: "Esa laguna está totalmente recuperada... Ahora vamos a hacer la segunda parte que es el anillo de coronación y la parte paisajista".

La apuesta por la Gobernación

Una de las novedades de su discurso es la visión de un trabajo conjunto entre la Alcaldía y la Gobernación, aspirando a que su agrupación también lidere el departamento para concretar proyectos de gran escala como la "Ciudadela Hospitalaria" en 18 hectáreas con apoyo coreano y nuevas carreteras hacia La Paz y el Beni.

"Cochabamba no puede seguir aportando el 18% al PIB nacional cuando Santa Cruz está con el 34. ¿Qué nos falta? Tenemos potencialidades que podemos lograr, pero en un trabajo conjunto", sostuvo Reyes Villa al cierre de su intervención.

