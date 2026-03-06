Encuentran motocicleta cerca del lugar del crimen del librecambista, Marcial Franco

Este viernes 4 de marzo, efectivos policiales encontraron una motocicleta presuntamente abandonada cerca del lugar donde ocurrió el atraco que terminó con la vida del librecambista Marcial Franco Salazar, de 72 años,.

Tras el hallazgo, el vehículo de dos ruedas fue trasladado por personal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) hasta sus dependencias para su análisis y verificar si tiene relación con el hecho.

El crimen ocurrió cuando Franco descendía de un micro de transporte público. Según las primeras investigaciones, fue interceptado por delincuentes que le arrebataron el dinero que llevaba consigo.

Avanza la investigación

La fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos, informó que desde el primer momento el Ministerio Público y la Policía activaron diversas acciones investigativas para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Entre las principales diligencias se encuentra la toma de declaraciones a familiares de la víctima y a testigos que presenciaron el hecho.

“Desde el día número uno se está realizando todos los actos investigativos pertinentes. Lo que ha realizado el Ministerio Público junto con la Policía es la recepción de las declaraciones del entorno familiar y de los testigos que pudieran haber estado en el lugar”, señaló la fiscal.

Asimismo, indicó que se realiza el análisis y desdoblamiento de las cámaras de seguridad tanto del lugar donde ocurrió el ataque como de zonas cercanas, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Buscan al menos a dos implicados

De acuerdo con las primeras imágenes analizadas, las autoridades identificaron inicialmente la participación de dos personas en el atraco; sin embargo, no descartan que otros individuos hayan colaborado durante la huida.

“Se advierte la participación de dos personas en las cámaras de seguridad, pero no se descarta la participación de terceras personas que hubieran colaborado en la fuga”, explicó Barrientos.

Respecto al móvil del crimen, la principal hipótesis apunta al robo del dinero que portaba la víctima, aunque la investigación continúa abierta.

“No se descarta ningún tipo de hipótesis, pero lo que tenemos claro es que se trata de un asesinato cuyo móvil sería el robo del dinero que portaba el señor librecambista”, sostuvo.

Sospechan que hubo seguimiento previo

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, señaló que las cámaras de seguridad revelan que los delincuentes conocían con precisión la rutina y la hora de llegada de la víctima.

El ataque se produjo con extrema violencia cuando el trabajador fue interceptado y recibió un disparo de arma de fuego a la altura del pecho.

“Fue agredido físicamente con un disparo de arma de fuego a la altura del pecho, con orificio de entrada y de salida”, detalló la autoridad policial.

Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron con un botín aproximado de 20 mil dólares que Franco llevaba consigo. Según las investigaciones, recorrieron cerca de 300 metros antes de abordar dos motocicletas que los esperaban para escapar con rumbo desconocido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con el análisis de cámaras y la toma de declaraciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.

