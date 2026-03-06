Bajo custodia el sospechoso del feminicidio de una menor en El Alto

El Ministerio Público confirmó este viernes la aprehensión del principal sospechoso del feminicidio de una adolescente de 16 años en la ciudad de El Alto, un caso que causó conmoción en la población por la edad de la víctima y las circunstancias violentas del hecho.

El acusado se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto y será puesto ante la autoridad judicial en las próximas horas.

Según informó la Fiscalía, los primeros elementos de investigación permitieron tipificar el caso como feminicidio, debido a la forma en que fue asesinada la menor y a los indicios encontrados durante las pericias iniciales.

Durante la valoración preliminar también se evidenciaron signos de violencia, que forman parte de las pruebas analizadas en la investigación.

Antecedentes de conflictos

Las investigaciones también revelaron antecedentes de conflictos entre el sospechoso y la víctima, elementos que forman parte de las hipótesis que maneja el Ministerio Público.

Asimismo, la Fiscalía no descarta que el crimen haya sido planificado previamente.

Inicialmente, el sospechoso se encontraba prófugo, pero en las últimas horas fue aprehendido y quedó bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

Este hecho corresponde al quinto feminicidio registrado en la ciudad de El Alto en lo que va del año, una situación que genera preocupación entre autoridades y la población.

