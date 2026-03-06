¿Cobraste el bono PEPE? El plazo para recibir Bs 150 termina el 30 de abril

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recordó que el 30 de abril de 2026 vence el plazo para cobrar el beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), destinado a familias de estudiantes que recibieron el Bono Juancito Pinto en la gestión 2025.

De acuerdo con la información oficial, los beneficiarios pueden cobrar Bs 150 por mes del programa, pago que se realiza en entidades financieras habilitadas en todo el país.

El ministerio recomendó realizar el cobro con anticipación para evitar filas o demoras en los últimos días del plazo.

Quiénes pueden cobrar el beneficio

El cobro debe realizarlo la madre, el padre o el tutor del estudiante beneficiario, y el apoyo económico se entrega una vez por familia.

El programa está dirigido a hogares cuyos estudiantes fueron beneficiarios del Bono Juancito Pinto en la gestión 2025.

Requisitos para el cobro

Para acceder al beneficio, la persona que realice el trámite debe presentar:

Carnet de identidad vigente de quien realizará el cobro.

Fotocopia del documento de identidad.

Asistir según la fecha de nacimiento, de acuerdo con el cronograma establecido.

El Gobierno recordó que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) busca apoyar a las familias bolivianas mediante transferencias económicas.

