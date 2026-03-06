Empacar y GlobalMedic donan equipamientos para bomberos voluntarios

La empresa Empacar y la organización internacional GlobalMedic realizaron este viernes la entrega de equipamiento de ataque rápido contra incendios forestales destinado a bomberos voluntarios del país.

Esta donación se convierte en la quinta entrega realizada en los últimos tres años en el marco de una alianza que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias forestales.

El gerente general de Empacar, Carlos Limpias, informó que durante este periodo se logró la entrega de 60 equipos a diferentes brigadas de bomberos voluntarios y que la meta es alcanzar los 100.

“Junto a GlobalMedic tenemos un plan ambicioso: soñamos con entregar 100 equipos próximamente y estamos trabajando arduamente para conseguirlo”, señaló Limpias.

Los equipos serán destinados a brigadas de bomberos en los departamentos de Pando, Cochabamba y Santa Cruz, como parte de un plan de prevención y equipamiento para fortalecer la lucha contra incendios forestales.

Por su parte, el coordinador de GlobalMedic, Jhaimir Cuéllar, explicó que el equipo de ataque rápido puede ser instalado fácilmente en cualquier camioneta, tiene capacidad para transportar hasta 1.000 litros de agua y está equipado con un sistema de motobomba y mangueras que permiten mitigar y controlar incendios forestales de manera más eficiente.

