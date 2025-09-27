Empacar fomenta la cultura del reciclaje en Expocruz 2025

En la octava noche de Expocruz 2025, uno de los espacios más destacados fue “La Esquina de Empacar”, un lugar que educa, inspira y transforma. Bajo este concepto, Empacar S.A. vuelve a decir presente en la feria más importante del país, consolidando su liderazgo como referente en sostenibilidad e innovación.

La empresa, pionera en reciclaje industrial en Bolivia, ha montado un stand donde niños, jóvenes y adultos pueden conocer de cerca cómo una pequeña acción puede generar grandes transformaciones para el planeta. Destacando el reciclaje, ahorro de energía y cuidado del agua son algunos de los pilares que sustentan esta propuesta educativa y ambiental.

"Empacar no solo habla de cambio, lo hace realidad", fue uno de los mensajes centrales de la muestra, que busca crear conciencia sobre la necesidad de actuar frente al cambio climático.

La compañía ha integrado este compromiso en su estrategia desde 2009, año en que comenzó a reciclar botellas PET a nivel nacional. Actualmente, recicla el 100% de las botellas PET que se generan en Bolivia, un hito sin precedentes en la industria local.

Entre 2019 y 2023, Empacar mitigó más de 162.000 toneladas de CO₂, equivalente a sacar de circulación más de 92.000 vehículos, y hoy ya se posiciona como una empresa carbono positiva, es decir, que reduce casi cinco veces más emisiones de las que genera.

Gracias al uso de tecnologías limpias, la instalación de paneles solares y el desarrollo de nuevos productos a partir de residuos reciclados, Empacar demuestra que la economía circular no es una tendencia, sino el camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

Con cada tonelada reciclada y cada innovación implementada, Empacar no solo transforma materiales: transforma realidades. Y en esta edición de Expocruz, su mensaje es claro: cuando la sostenibilidad se convierte en propósito, el cambio verdadero ya está en marcha.

