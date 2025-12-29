Florinda Meza, la recordada "Doña Florinda", vuelve a ser el centro de atención tras revelar los detalles de una intervención estética que puso a prueba su resistencia física. Durante una entrevista para el programa De primera mano, la actriz confesó que se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento basado en células madre que resultó ser mucho más invasivo de lo que esperaba.

El proceso y el dolor físico

Según explicó Meza, el procedimiento inició con la extracción de un fragmento de tejido de su oreja para obtener células madre, las cuales fueron posteriormente inyectadas en su rostro, cuello y manos, publica Infobae.

"Me cortaron un pedacito de piel de la oreja... me han picado tanto toda la cara que sentía que no había un espacio de mi piel que no hubieran tocado", relató con franqueza. Aunque la actriz admitió haber notado mejoras en la textura de su piel, aseguró que el dolor experimentado durante los casi tres años que duró el proceso la hace dudar sobre someterse a intervenciones similares en el futuro.

Contexto médico: ¿Para qué sirven estas células?

El uso de células madre en la cosmética busca estimular la regeneración celular y la producción natural de colágeno. Si bien especialistas destacan beneficios en la elasticidad y reducción de arrugas, el testimonio de Meza pone en relieve la intensidad y las posibles molestias de estos métodos de obtención y aplicación.

Un cierre de año entre nostalgia y polémica

Más allá de su salud, Meza cierra el 2025 en medio de la controversia por la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, la cual aborda temas delicados como la infidelidad del comediante hacia su primera esposa. Ante esto, la actriz ha anunciado que prepara su propio proyecto para ofrecer su versión de los hechos.

Pese a las tensiones, Florinda sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram con un gesto conciliador: la publicación de una fotografía navideña inédita del elenco original de El Chavo del 8. Acompañó la imagen con un emotivo mensaje: "En familia, con alegría, sigamos festejando el maravilloso regalo de la vida", lo que muchos interpretaron como un intento de sanar viejas heridas con sus antiguos compañeros de reparto.

Florinda Meza publica imagen inédita del elenco de El Chavo del 8 durante las celebraciones de fin de año en Instagram. (Captura de pantalla)

