TEMAS DE HOY:
Droga boliviana hallada en Chile Operativos de control de droga robo delincuentes

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Qué usar en Año Nuevo: los 3 vestidos que son furor este verano

Son los modelos que se imponen en las fiestas de fin de año. Te mostramos cuáles elegir para recibir el 2026 con estilo.

Silvia Sanchez

29/12/2025 13:42

Foto: Blog Joniuos
Mundo

Escuchar esta nota

Se acerca el Año Nuevo y la pregunta de todos los veranos vuelve a escena: ¿qué me pongo para la fiesta? Este 2026, la moda deja de lado los clásicos vestidos de lino y los cortes demasiado estructurados para dar paso a tres modelos que combinan comodidad y elegancia sin esfuerzo.

Las tendencias marcan el pulso de las celebraciones y este año los diseñadores apuestan por telas livianas, siluetas relajadas y detalles modernos, ideales para moverse, bailar y disfrutar toda la noche sin resignar estilo.

1. Vestido camisero

El vestido camisero encabeza la lista por su versatilidad. Con cortes sueltos y géneros frescos, es perfecto para quienes buscan un look canchero pero arreglado. Se adapta tanto a reuniones familiares como a fiestas más informales y queda ideal con sandalias bajas, plataformas o alpargatas. Los tonos claros y estampados suaves son los más elegidos.

El primero en la lista es el vestido camisero, que se impone por su versatilidad. (Foto: IA)

2. Slip dress satinado

El slip dress satinado, ícono de los años 90, volvió con fuerza y se consolida como un infaltable de las fiestas. Su caída fluida y brillo sutil lo convierten en una opción elegante y sensual a la vez. Favorece a distintos tipos de cuerpo y se potencia con accesorios dorados o plateados, perfectos para la noche del 31.

El segundo modelo que pisa fuerte es el slip dress satinado. (Foto: IA).

3. Vestido cut out

Para quienes buscan destacarse, el vestido cut out es la gran apuesta. Con aberturas estratégicas y siluetas que realzan la figura, aporta un toque moderno y audaz. Los colores vibrantes, metalizados o el blanco clásico son los más elegidos para recibir el nuevo año.

Por último, el vestido cut out se lleva todas las miradas. (Foto: IA).

¿Por qué estos vestidos son los preferidos?

La clave de estos tres modelos está en el equilibrio entre comodidad y elegancia. Son frescos, livianos, permiten libertad de movimiento y se adaptan tanto a eventos íntimos como a fiestas más grandes. Además, son fáciles de conseguir y se pueden reutilizar durante el verano.

Este Año Nuevo, la consigna es clara: sentirse cómoda, verse bien y disfrutar. Los vestidos camisero, slip dress y cut out son la elección ideal para arrancar el 2026 con estilo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD