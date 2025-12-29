“Me apuntaron a mí, a mi esposa y a mi hijo”: el crudo relato de un asalto armado en Cochabamba

Momentos de terror vivió una familia en Cochabamba cuando fue víctima de un violento asalto armado justo al llegar a su vivienda. Cinco delincuentes, a bordo de dos motocicletas, interceptaron a la familia y, apuntándolos con armas de fuego, se llevaron su vagoneta ante la mirada impotente de los padres y sus hijos.

La víctima relató que todo ocurrió cuando retornaban a casa, como cualquier fin de semana. Al estacionar el vehículo para ingresar al garaje, su hija descendió para abrir la puerta, sin imaginar que estaban siendo observados.

“Mi familia está asustada, muy susceptible. Gracias a Dios estamos bien, eso es lo más importante”, relató el padre, aún conmocionado.

Según su testimonio, momentos antes notó la presencia de motociclistas delante de él, pero pensó que continuarían su camino.

“Yo supuse que iban a pasar, pero de pronto veo que se acercan a mi ventana. Bajan violentamente y me apuntan directo a la cabeza. Me dicen: ‘Bájate, m…, o va a ser peor’”, contó con la voz entrecortada.

La situación se volvió aún más angustiante cuando la esposa y el hijo menor también fueron amenazados con armas de fuego, obligándolos a descender del vehículo.

“Mi esposa y mi hijo fueron los primeros en bajar. Los pusieron a un costado. Después bajé yo y me fui con ellos”, agregó.

Los delincuentes retrocedieron con el vehículo robado, pero continuaron apuntando a la familia para evitar cualquier intento de persecución, y luego huyeron del lugar.

Afortunadamente, no hubo personas heridas, pero el impacto emocional fue profundo, especialmente para los menores que presenciaron el hecho.

La familia ya presentó la denuncia ante la Policía y espera que las autoridades logren identificar a los responsables y recuperar el motorizado, mientras la inseguridad vuelve a encender la alarma entre los vecinos de la zona.

