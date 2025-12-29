Asalto frente a niños: roban una vagoneta a punta de pistola cuando una familia ingresaba a su casa

Un violento asalto quedó registrado en imágenes cuando una familia fue interceptada por cinco delincuentes a bordo de dos motocicletas, justo en el momento en que intentaba ingresar con su vagoneta al garaje de su vivienda.

El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de diciembre, alrededor de las 22:30, cuando una de las ocupantes descendió del vehículo para abrir la puerta del domicilio. En ese instante, los antisociales se aproximaron de forma sorpresiva y agresiva.

Según el testimonio de las víctimas, dos de los sujetos estaban armados y actuaron con extrema violencia. Uno de ellos apuntó directamente a la cabeza del conductor, exigiéndole que abandonara el motorizado, mientras otro amenazó a la esposa y a uno de los hijos, quienes aún permanecían dentro del vehículo.

Bajo amenazas, la familia fue obligada a descender. Los delincuentes los acorralaron y encañonaron, manteniéndolos inmovilizados mientras huían con la vagoneta robada. Todo ocurrió en presencia de un niño, lo que agravó el impacto emocional del ataque.

Las víctimas indicaron que los agresores, presuntamente de procedencia extranjera, habrían estado vigilando previamente los movimientos de la familia, lo que hace presumir que se trató de un robo planificado.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fallecidas, pero el daño psicológico fue significativo. La familia pidió difundir las imágenes para ayudar a identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.

Video:

