Caso 'maletas': presentación de informes no los exime de responsabilidad, según el presidente Aduana

El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto, afirmó que, en el denominado caso 'maletas', los funcionarios del aeropuerto de Viru Viru no cumplieron el reglamento vigente al omitir la revisión de 31 equipajes que ingresaron al país en un vuelo chárter a fines de noviembre y aseguró que el haber presentado un informe no los exime de responsabilidad.

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), Soto explicó que el 2 de diciembre recibió un reporte del administrador de Viru Viru, en el que se detallaba que el vuelo arribó el 29 de noviembre y que las maletas fueron entregadas el 30 sin ningún tipo de revisión. Según el informe, no se realizó el control porque la propietaria portaba pasaporte diplomático y un ribete rojo.

Al respecto, la autoridad advirtió que existió una omisión de funciones, ya que los servidores involucrados contaban con más de diez años de antigüedad en el aeropuerto y conocían la normativa.

De acuerdo con el régimen del viajero, era obligación abrir y revisar esas maletas, independientemente de que el dueño tenga pasaporte diplomático, sostuvo la autoridad.

Respecto a las acciones asumidas, Soto indicó que, una vez recopiladas las pruebas necesarias, se presentó la denuncia correspondiente contra los funcionarios implicados. Actualmente, el administrador de Viru Viru se encuentra detenido mientras se desarrollan las investigaciones.

El presidente de la Aduana enfatizó que la presentación de informes por parte del personal no exime de responsabilidad sobre las obligaciones que tenían asignadas. Añadió que cada funcionario debía aplicar el manual de funciones sin requerir autorización adicional de superiores.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad del administrador, el jefe de hall y otros funcionarios que estuvieron de turno el día en que se produjo el ingreso de las maletas sin control.

