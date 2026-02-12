Salió a pescar de madrugada y murió tras ser impactado por un rayo en Huatajata, La Paz

Una madrugada marcada por el dolor se vivió en Huatajata, a orillas del lago Titicaca, en La Paz, donde un joven de 23 años perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores de pesca junto a su esposa.

El hecho ocurrió cerca de las 02:30, cuando la pareja fue sorprendida por una descarga eléctrica atmosférica durante una tormenta. De acuerdo con el reporte policial, brindado por el oficial Javier Salgueiro, el rayo impactó en las inmediaciones, provocando que el joven fuera lanzado al agua.

Tras la descarga, la víctima cayó al lago y permaneció desaparecida durante varias horas. Se presume que falleció por asfixia por sumersión, luego de perder el conocimiento a causa del impacto.

La esposa, quien también resultó afectada por la descarga en la zona del pecho y el cuello, fue auxiliada por pobladores del lugar y evacuada de inmediato a un centro médico, donde recibe atención especializada.

Personal de la Armada Boliviana desplegó un operativo de búsqueda que culminó con la recuperación del cuerpo sin vida del joven, generando consternación entre familiares y vecinos.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en zonas lacustres, donde el riesgo de este tipo de accidentes se incrementa.

