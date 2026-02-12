TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en la ruta Oruro–Uyuni: Mujer fallece y su hijo queda herido tras vuelco de un vehículo

El siniestro ocurrió a 27 kilómetros de Uyuni. La Policía investiga si el exceso de velocidad influyó en el hecho.

Red Uno de Bolivia

12/02/2026 11:45

Foto: Correo del Sur.
Potosí

Un accidente de tránsito se registró en la carretera Oruro–Uyuni, donde una mujer perdió la vida y su hijo resultó gravemente herido tras el vuelco del vehículo en el que se trasladaban.

El hecho ocurrió a 27 kilómetros de la localidad de Uyuni, en un tramo que conecta con el departamento de Oruro. Según el informe preliminar de la Dirección de Tránsito, el conductor habría perdido el control del motorizado.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible exceso de velocidad, aunque las circunstancias exactas continúan bajo investigación.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas. La mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el menor fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención especializada.

