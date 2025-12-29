Dos personas fallecidas: Accidente fatal en el coche donde viajaba Anthony Joshua

El boxeador nigeriano-británico Anthony Joshua resultó con heridas leves este lunes luego de verse involucrado en un grave accidente automovilístico en Nigeria, que terminó con la muerte de dos ocupantes del mismo vehículo.

Según informó la Policía del Estado de Ogun, Joshua viajaba en la parte trasera de un SUV Lexus cuando, alrededor de las 11:00 a.m., el conductor perdió el control del vehículo tras la falla de una de sus ruedas. El automóvil colisionó con un camión estacionado a un lado de la carretera, causando el trágico desenlace.

"Anthony Joshua sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital cuyo nombre no se ha revelado", señaló la autoridad policial, que también confirmó la muerte de dos pasajeros en el lugar del accidente. La investigación sobre las circunstancias exactas del choque continúa en curso.

El incidente ocurrió pocos días después de la victoria de Joshua sobre Jake Paul, con un nocaut en el sexto asalto en Miami, lo que había revitalizado sus expectativas de un esperado enfrentamiento futuro contra Tyson Fury.

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró que Joshua se encontraba de vacaciones con su familia cuando se enteró del accidente y aseguró que, por lo que se aprecia en las imágenes, el púgil se encuentra estable mientras esperan más información oficial.

La Policía del Estado de Ogun prometió mantener actualizada a la opinión pública conforme avance la investigación sobre este trágico accidente que ha conmocionado al mundo del boxeo.

Mira la programación en Red Uno Play