La Alcaldía de Cochabamba informó que este domingo 15 de febrero desde las 8:30 hasta las 12:30 se cerrarán varias vías del centro de la ciudad con motivo del Corso Infantil, una de las actividades destacadas del Carnaval 2026.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, explicó que el cierre comprende desde la intersección de la avenida Heroínas con San Martín y concluirá en la avenida Ramón Rivero, a la altura del puente Antezana.

Sostuvo que para garantizar la seguridad de los asistentes, los guardias municipales despejarán todo el recorrido antes del inicio de la actividad.

El recorrido festivo se desarrollará a lo largo de este tramo, por lo que no se permitirá el paso de vehículos en puntos como las intersecciones de las calles Colombia, Venezuela, Paccieri, José de La Reza, La Paz y Oruro, entre otras.

Por ello, Rojas instó a los conductores a tomar los desvíos correspondientes y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Además, se anunció que habrá personal municipal una cuadra antes de la intersección con la San Martín para orientar los desvíos hacia la izquierda o derecha según sea necesario.

Hasta el momento se prevé la participación de alrededor de un centenar de niños y grupos en el Corso Infantil, una de las celebraciones más esperadas para las familias cochabambinas dentro de la agenda carnavalera.

