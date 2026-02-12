Tras un operativo de inteligencia y coordinación nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) rescató a una menor de edad que contaba con reporte de desaparición desde el pasado 8 de febrero en el departamento de Oruro. La víctima fue localizada en un alojamiento ubicado en pleno centro la Ceja, en la ciudad de El Alto.

El director de la FELCC de El Alto, Cnl. Roberto Cuenca, informó que la ubicación se logró mediante el rastreo realizado por la División de Trata y Tráfico de Personas. Según las investigaciones preliminares, la menor fue trasladada desde Oruro por dos sujetos conocidos, quienes la instalaron en el citado hospedaje.

"Estamos en plena etapa investigativa para descartar o confirmar temas de trata, explotación laboral o prostitución sexual. La menor se encuentra bastante afligida y ya se ha coordinado con la Defensoría de la Niñez y la Cruz Roja para que reciba el apoyo psicológico necesario", declaró.

El caso encendió las alarmas de las autoridades, ya que existen indicios de que la menor pudo haber mantenido encuentros con diferentes varones durante los cinco días que permaneció en el lugar.

Durante la requisa habitación por habitación, los efectivos policiales encontraron también a otros menores de edad en compañía de adultos, lo que evidencia la falta de control y rigor en el registro de huéspedes por parte de estos negocios.

La intervención policial resultó en el arresto de dos personas, presuntamente administradores o responsables del alojamiento, quienes fueron conducidos a dependencias policiales.

El Ministerio Público determinará si los arrestados pasan a calidad de aprehendidos; además, se notificará a las autoridades municipales para que procedan con la fiscalización de las licencias de funcionamiento y la posible clausura del local.

