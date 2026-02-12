Carnaval con conciencia: lanzan campaña para frenar el VIH en Santa Cruz

Frente al elevado número de casos de VIH–SIDA en Santa Cruz, autoridades de salud y estudiantes universitarios decidieron actuar de manera conjunta para reforzar la prevención durante el Carnaval.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, en coordinación con la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), lanzará campañas de sensibilización en los principales eventos y actividades carnavaleras.

El objetivo es claro: reducir los contagios de enfermedades de transmisión sexual en una de las épocas de mayor concentración social del año.

“Estamos iniciando junto a la universidad una campaña de prevención contra el VIH para las próximas semanas del Carnaval. Será un trabajo de sensibilización y orientación para la población”, señalaron autoridades del área de salud.

Desde la casa superior de estudios, los estudiantes también ratificaron su compromiso con el cuidado y la responsabilidad.

“Hemos iniciado una campaña de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual. Hay que protegerse y tomar conciencia”, expresó el representante estudiantil.

SANTA CRUZ, EN ALERTA

De acuerdo con datos oficiales, Santa Cruz continúa siendo el epicentro del VIH en Bolivia, concentrando aproximadamente el 42% de los casos acumulados a nivel nacional.

Las estadísticas revelan que los jóvenes son el grupo más vulnerable, lo que refuerza la importancia de estas campañas en espacios donde predominan la diversión, el contacto social y el consumo de alcohol.

Las autoridades recordaron que el uso de preservativos, la información oportuna y la responsabilidad personal son claves para disfrutar del Carnaval sin poner en riesgo la salud.

