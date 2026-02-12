Oruro ya vibra con el Carnaval: pisales llenan de color la ruta de la gran entrada

A dos días de que Oruro se convierta en el epicentro del folklore boliviano, la capital del Carnaval ya luce sus mejores galas. El equipo de El Mañanero de Red Uno llegó hasta la ciudad para mostrar, paso a paso y desde el aire con imágenes de dron, cómo se vive el ambiente carnavalero y los avances en el recorrido oficial.

Uno de los mayores atractivos son los imponentes pisales que ya se lucen a lo largo de la ruta de la entrada. En la avenida 6 de Agosto se pueden apreciar al menos 12 verdaderas obras de arte plasmadas en el asfalto, cada una inspirada en la cultura boliviana, sus tradiciones y danzas emblemáticas. Los diseños, elaborados por artistas nacionales, llenan de identidad y color el trayecto que recorrerán miles de bailarines.

En paralelo, continúan los trabajos en las graderías. Se ultiman detalles de pintura y acondicionamiento en los laterales, y en las próximas horas las autoridades realizarán una inspección desde la avenida 6 de Agosto hasta el Santuario del Socavón. Todo estará listo para recibir a los devotos y visitantes en la gran peregrinación del sábado.

En un recorrido, se verificó que se intensificó las labores para garantizar que la ciudad esté preparada para el Carnaval de Oruro 2026, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se desarrollará hasta el 17 de febrero.

Las fechas centrales serán el sábado 14 y domingo 15, con la Gran Peregrinación al Santuario del Socavón y la tradicional Entrada Folclórica. También forman parte del programa la Anata Andina (12 de febrero), el Corso del Carnaval (15), el Día de la Tradición (16) y el tradicional Martes de Ch’alla (17).

Se prevé la participación de más de 50 conjuntos folclóricos, alrededor de 20.000 bailarines y 30.000 músicos, en una de las celebraciones más grandes y coloridas del país. Además, desde el Gobierno se confirmó que el presidente Rodrigo Paz participará este sábado de la entrada en devoción a la Virgen del Socavón.

Oruro ya respira fiesta, fe y tradición. El Carnaval está a la vuelta de la esquina y la ciudad brilla con arte, música y devoción.

