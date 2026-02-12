Camila I ya está lista para el Gran Corso Cruceño y promete sorpresas

A pocos días del gran Corso Cruceño, la reina del Carnaval 2026, Camila Primera, visitó el set de El Mañanero para compartir la emoción que se vive a horas de que arranque la fiesta grande de los cruceños.

“Ya a nada de nuestro gran Corso”, expresó la reina, visiblemente emocionada. “Vamos a pasar momentos increíbles junto a la familia, nuestro amado pueblo. Estamos listos con muchas sorpresas para pasar una noche espectacular”, adelantó.

Durante la entrevista no faltó el momento divertido, cuando el conductor le pidió permiso en vivo para subir al carro alegórico y entrevistarla en pleno recorrido.

Entre bromas y con el aval del presidente de la comparsa, Camila aceptó: “Yo feliz de recibirte”, respondió, desatando la ovación en el estudio.

Por su parte, la organización confirmó que el Corso Cruceño arrancará a las 17:30 y que la reina y su comparsa estarán partiendo cerca de las 21:30.

Todo fue previamente coordinado en reunión con la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), garantizando orden y seguridad en el recorrido.

Antes de despedirse, Camila extendió la invitación a todos los cruceños: “Hay que invitar a todos a las calles, a vivir nuestro tradicional carnaval en el centro”.

