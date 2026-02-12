¿Neymar junto a Miguelito? Hoy juega el Santos ante Paranaense: los detalles

Miguelito Terceros tiene la gran oportunidad de jugar hoy nuevamente como titular en el Santos de Brasil, cuando visiten desde las 18:00 a Athletico Paranaense, con el arbitraje de Ramón Abatti Abel.

Luego de su importante triunfo de visitante ante Noroeste por 2-1 por el Campeonato Paulista, hoy nuevamente los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda vuelven a jugar fuera de casa, pero esta vez ante Athletico Paranaense, en busca de su primer triunfo en la competencia. Recordemos que el Peixe viene de caer 4-2 como visitante ante Chapecoense y empatar 1-1 como local frente a São Paulo.

En este duelo, el jugador boliviano Miguel Terceros nuevamente tiene la posibilidad de ir desde el arranque, ya que viene cumpliendo actuaciones destacadas con el primer plantel. Por otro lado, en Santos esperan el regreso de Neymar, un hombre determinante en ataque. El club lo necesita y él también necesita volver a entrar en ritmo después de una lesión, con el objetivo de sumar minutos y ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti entre los convocados rumbo al Mundial.

De darse la oportunidad, Neymar podría jugar al lado de Miguelito en el duelo ante Paranaense, desde las 18:00.

Mira la programación en Red Uno Play