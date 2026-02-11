TEMAS DE HOY:
Una de cal y otra de arena: Ábrego, del apellido del gol atigrado a fallar un penal millonario

Víctor le dio la victoria al Tigre en el duelo de ida ante Táchira. Tuvo la oportunidad de darle la clasificación en Venezuela, pero erró un penal trascendente. 

Martin Suarez Vargas

11/02/2026 11:44

Victor Ábrego, delantero de The Strongest. Foto: redes sociales.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Víctor Ábrego pasó de héroe a villano en The Strongest en los duelos de ida y vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Falló un penal decisivo ante Deportivo Táchira que pudo haberle dado la clasificación al aurinegro; sin embargo, en el partido de ida convirtió desde los 12 pasos, dándole la victoria a los dirigidos por Eduardo Villegas.

El delantero pudo haber salvado de una noche para el olvido a The Strongest en la definición de la Fase 1, disputada en San Cristóbal. Tras el penal sancionado a favor del aurinegro, el atacante nacional no pudo esquinar bien su disparo: le salió a media altura, fácil para el portero Camargo, del conjunto venezolano, quien con una estirada logró detener el remate.

La oportunidad desaprovechada por el delantero de 29 años no solo significó la eliminación del conjunto paceño, sino que también impidió que el club sume a sus arcas los 500 mil dólares que otorga Conmebol por avanzar de fase.

Sin embargo, lo ocurrido con Ábrego no fue más que el reflejo del complicado desempeño que mostró el equipo ante los venezolanos. Tras empatar 2-2 en la serie, luego del 2-1 en la ida y el 0-1 en contra en la vuelta, The Strongest cayó 5-3 en la tanda de penales.

