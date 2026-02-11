Arrancó la venta de espacios para el Corso de Corsos: estos son los precios oficiales de sillas y graderías

La Alcaldía de Cochabamba dio inicio a la venta oficial de espacios para la instalación de sillas y graderías rumbo al tradicional Corso de Corsos, uno de los eventos más esperados del Carnaval, y confirmó los precios que deberán pagar comerciantes y organizadores.

Según información de la organización, el espacio destinado para sillas tiene un costo de Bs 139 por módulo de cinco metros por un metro, mientras que el espacio para graderías alcanza los Bs 562 por módulo de cinco metros por dos metros.

Estos precios fueron establecidos con el objetivo de regular la comercialización de espacios, evitar la especulación y garantizar condiciones ordenadas para el público que asistirá al evento.

La venta se realiza en el recinto ferial de la laguna Alalay, donde decenas de comerciantes se encuentran desde hace semanas esperando su turno para adquirir los módulos y asegurar su lugar en el recorrido.

Para acceder a la compra, las personas interesadas deben presentar su cédula de identidad y la documentación correspondiente, ya sea como personas naturales o jurídicas.

Las autoridades recomendaron a los compradores cumplir con los requisitos y respetar el cronograma establecido, a fin de agilizar el proceso y evitar retrasos.

Asimismo, informaron que se reforzarán los controles durante el evento para impedir la reventa irregular de espacios y garantizar precios justos para los espectadores.

El Corso de Corsos reúne cada año a miles de personas y genera un importante movimiento económico para la ciudad, convirtiéndose en una vitrina clave para el turismo y la actividad comercial durante el Carnaval.

