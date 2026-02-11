TEMAS DE HOY:
Feminicidio Caso sparring Feminicidios Bolivia

Carnaval 2026

Activarán operativos para evitar uso de fauna silvestre en trajes de carnaval

La medida se ejecutará desde este fin de semana en la entrada del Carnaval de Oruro y se extenderá, posteriormente, al Corso de Corsos en Cochabamba y al Jisk’a Anata en La Paz.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 10:08

Foto: el director departamental de Pofoma, Cnl. Marco Antonio Azeñas.
Bolivia

La Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) anunció la activación de un plan de operaciones durante las principales entradas folklóricas del país para evitar el uso de animales silvestres y sus derivados en los trajes de los bailarines.

“Este sábado vamos a efectivizar el plan de operaciones y vamos a estar presentes apoyando a la departamental en Oruro. Vamos a trabajar en la peregrinación para tener un control efectivo y que no se utilice ese tipo de accesorios”, informó el director departamental de Pofoma, Cnl. Marco Antonio Azeñas.

La autoridad explicó que, tras la fase informativa, este sábado se dará paso a la ejecución formal de los controles.

 

 

Los operativos serán preventivos, pero también contemplan medidas inmediatas en caso de incumplimiento, como la retención de la persona que será dirigida a las oficinas de Pofoma.

Entre los elementos observados están plumas de aves silvestres y quirquinchos utilizados como matracas, cuya comercialización y portación están prohibidas.

Pofoma confirmó que los controles no se limitarán a Oruro. La institución también desplegará personal en el Corso de Corsos en Cochabamba y en el Jisk’a Anata en La Paz.

“Vamos a trabajar de acuerdo a las recomendaciones de nuestra dirección nacional. Vamos a estar presentes también en el Corso de Corsos y seguramente el día lunes en el Jisk’a Anata muy temprano para realizar nuestra labor”, indicaron.

La autoridad recalcó que estos operativos buscan evitar delitos ambientales y proteger la biodiversidad del país, y recordó que existen prohibiciones vigentes sobre el uso de fauna silvestre en actividades festivas.

El trabajo de control se enmarca en la normativa ambiental vigente y apunta a garantizar que las celebraciones se desarrollen respetando la ley y el patrimonio natural del país.

 

