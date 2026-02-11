“Limpiemos juntos Oruro”: la campaña viral que busca un Carnaval sin basura

A pocos días del inicio del Carnaval de Oruro, una iniciativa ciudadana comenzó a ganar fuerza en redes sociales bajo el lema “Limpiemos juntos Oruro”, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de la ciudad ante la llegada masiva de turistas.

La campaña invita a vecinos, comerciantes y visitantes a sumarse a una jornada de limpieza y responsabilidad colectiva, promoviendo calles ordenadas, espacios públicos limpios y una imagen positiva de la capital del folclore boliviano.

“Limpiemos juntos Oruro para recibir a quienes nos visitan en Carnaval, con calles limpias, ordenadas y llenas de orgullo”, señala una de las publicaciones que se volvió viral en plataformas digitales.

Otro de los mensajes que acompaña la iniciativa destaca:

“Porque el amor por Oruro también se demuestra cuidándolo. ¡Juntos, recibamos el Carnaval con una ciudad limpia y digna!”.

La propuesta ha sido ampliamente compartida por jóvenes, agrupaciones folclóricas y vecinos, quienes resaltan la importancia de asumir un compromiso ciudadano durante una de las fiestas más importantes del país.

Oruro se alista para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales, que llegarán para presenciar la tradicional entrada folclórica en honor a la Virgen del Socavón, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En ese contexto, la iniciativa busca generar un cambio de actitud, recordando que el Carnaval no solo es danza y alegría, sino también respeto por el entorno y responsabilidad con la ciudad.

Con acciones sencillas como no botar basura, usar contenedores y participar en jornadas de limpieza, “Limpiemos juntos Oruro” pretende dejar un mensaje claro: celebrar también significa cuidar lo nuestro.

