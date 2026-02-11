Rumbo al Carnaval sin tráfico ni estrés: conoce el tren más alegre del país

El Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio del “Tren Carnavalero”, una iniciativa destinada a promover el turismo interno y facilitar el traslado de visitantes al Carnaval de Oruro, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

El ministro de la cartera, Mauricio Zamora, informó que el servicio ferroviario especial partirá el viernes 13 de febrero a las 12:00 desde la estación de Viacha, en el departamento de La Paz, con destino directo a la ciudad de Oruro.

El recorrido tendrá una duración aproximada de seis horas y será exclusivamente de ida, en la ruta La Paz–Oruro.

Trabajo conjunto

La iniciativa es resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y la empresa Ferroviaria Andina, responsable de la operación del servicio.

Según Zamora, el objetivo principal es fortalecer la economía y el turismo, especialmente en fechas de alta afluencia por las celebraciones carnavaleras.

Precio y servicios incluidos

El costo del boleto es de Bs 180 e incluye:

Traslado desde la línea Morada de Mi Teleférico (El Alto) hasta Viacha

Refrigerio

Cotillón

Música a bordo

Seguro contra accidentes

Las autoridades recomendaron adquirir los pasajes con anticipación debido a la alta demanda prevista.

Impacto económico y cultural

De acuerdo con datos oficiales, el Carnaval de Oruro genera un movimiento económico aproximado de Bs 1.000 millones, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes para el turismo nacional.

Desde el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía destacaron que esta iniciativa fortalece el turismo cultural, seguro y festivo en el país.

Una experiencia con sabor a Carnaval

Ferroviaria Andina presentó el Tren Carnavalero como una experiencia única, con:

Banda en la partida

Ambiente festivo durante el viaje

Bienvenida musical en Oruro

Viaje cómodo y seguro

“Nuestras danzas son nuestra identidad, y este viaje forma parte de la celebración que nos une como país”, señalaron desde la organización.

¿Dónde comprar?

Los boletos están disponibles en el siguiente enlace : bit.ly/45Xr5vM

Mira la programación en Red Uno Play