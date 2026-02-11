¿Quién es Yosmar Espejo, candidato a la gobernación de La Paz?

Para que usted tenga un voto informado en nuestro sector del Conociendo al Candidato, hoy te presentamos a un postulante a la gobernación de La Paz, Yosmar Espejo. Actualmente tiene 33 años de edad, es agricultor, además de contador. En su carrera fue dirigente en el norte paceño, en Mapiri, y es parte del comité ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB).

Suma por el Bien Común es la agrupación que apuesta por Espejo para alcanzar a ser la primera autoridad del departamento de La Paz.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Observa que el departamento se encuentra en decadencia y abandonado por las actuales autoridades, donde una de las tareas será recuperar la esencia del paceño.

¿Cuáles son sus propuestas?

Autonomía y estatuto para poder potenciar al departamento con un manejo óptimo de los recursos del departamento.

Seguridad ante desastres: poder atender principalmente a las zonas que se ven afectadas por los desastres naturales.

El despertar del gigante, para poder potenciar la producción del norte paceño.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Para el candidato, lo más importante es la familia, llevando por delante a su madre y, en segunda instancia, el departamento de La Paz para atender todas sus necesidades y falencias.

Mira la programación en Red Uno Play