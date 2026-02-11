TEMAS DE HOY:
Caso maletas Caso sparring Feminicidio

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Quién es Yosmar Espejo, candidato a la gobernación de La Paz?

Suma por el Bien Común es la agrupación que apuesta por Espejo para alcanzar a ser la primera autoridad del departamento de La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

10/02/2026 22:00

Foto: Yosmar Espejo, candidato
La Paz

Escuchar esta nota

Para que usted tenga un voto informado en nuestro sector del Conociendo al Candidato, hoy te presentamos a un postulante a la gobernación de La Paz, Yosmar Espejo. Actualmente tiene 33 años de edad, es agricultor, además de contador. En su carrera fue dirigente en el norte paceño, en Mapiri, y es parte del comité ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB).

Suma por el Bien Común es la agrupación que apuesta por Espejo para alcanzar a ser la primera autoridad del departamento de La Paz.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Observa que el departamento se encuentra en decadencia y abandonado por las actuales autoridades, donde una de las tareas será recuperar la esencia del paceño.

¿Cuáles son sus propuestas?

  • Autonomía y estatuto para poder potenciar al departamento con un manejo óptimo de los recursos del departamento.
  • Seguridad ante desastres: poder atender principalmente a las zonas que se ven afectadas por los desastres naturales.
  • El despertar del gigante, para poder potenciar la producción del norte paceño.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Para el candidato, lo más importante es la familia, llevando por delante a su madre y, en segunda instancia, el departamento de La Paz para atender todas sus necesidades y falencias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD