Estos son los candidatos a la Alcaldía y Gobernación cruceña tras el cierre de sustituciones

Un total de 14 aspirantes compiten por el sillón municipal y 11 buscan el liderazgo del departamento.
06/02/2026 21:13
El panorama político en Santa Cruz ha comenzado a despejarse tras concluir el periodo oficial para la sustitución de candidatos en las diversas fuerzas partidarias. Según datos preliminares del Tribunal Electoral Departamental (TED), un total de 14 aspirantes se mantienen en la pugna por la alcaldía cruceña, mientras que 11 buscan la Gobernación.
Alcaldía
Quedan 14 candidatos que son los siguientes:
UCS quedó fuera de la carrera electoral al anularse su sigla política y por ello no se contempla en esta lista.
Gobernación
Estos son los 11 candidatos:
Debido a la anulación de la personería jurídica de ADN, Juan Carlos Medrano quedó fuera de la carrera electoral para la Gobernación.
Esta configuración electoral surge directamente de los reportes emitidos por las tiendas políticas en las últimas horas. Pese a que el dinamismo de las alianzas ha sido intenso, el número de contendientes refleja la fragmentación y el interés por los principales cargos regionales.
El Tribunal Electoral Plurinacional ha programado la publicación de las listas oficiales de candidatos habilitados para el próximo 15 de febrero. Hasta esa fecha, la información actual se mantiene con carácter extraoficial a la espera de la publicación oficial del Órgano Electoral.
