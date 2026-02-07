Estos son los candidatos a la Alcaldía y Gobernación cruceña tras el cierre de sustituciones

El panorama político en Santa Cruz ha comenzado a despejarse tras concluir el periodo oficial para la sustitución de candidatos en las diversas fuerzas partidarias. Según datos preliminares del Tribunal Electoral Departamental (TED), un total de 14 aspirantes se mantienen en la pugna por la alcaldía cruceña, mientras que 11 buscan la Gobernación.

Alcaldía

Quedan 14 candidatos que son los siguientes:

Mamén Saavedra (VOS).

Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos).

Orlando Peña (Unidos por los Pueblos).

Rosario Schamisseddine (Unión Democracia y Oportunidad Social).

Gary Añez (Primero Santa Cruz).

Félix Oros (Movimiento Tercer Sistema).

Rafael Quinteros (PDC).

Gomer Padilla (ASIP).

Soo Hyun Chung (Fuerza y Esperanza).

Oscar Vargas (SOL).

Rodrigo Morón (Unidad Nacional).

Vicente Gutiérrez (Nueva Generación Patriótica).

Escolástica Herrera (Todos).

Alfredo Solares (Alianza Patria).

UCS quedó fuera de la carrera electoral al anularse su sigla política y por ello no se contempla en esta lista.

Gobernación

Estos son los 11 candidatos:

Luis Fernando Camacho (Alianza Creemos-Patria)

Juan Pablo Velasco (Libre)

Vladimir Peña (Fuerza y Esperanza)

Julio César Tórrez (Nueva Generación Patriótica)

Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos)

Guido Nayar (Primero Santa Cruz)

Santos Hilaquita (Alianza Unidos por los Pueblos)

Branko Marinkovic (Demócratas)

Mauricio Quezada (PDC)

Miguel Cadima (Todos)

Chi Hyun Chung (Tercer Sistema)

Debido a la anulación de la personería jurídica de ADN, Juan Carlos Medrano quedó fuera de la carrera electoral para la Gobernación.

Esta configuración electoral surge directamente de los reportes emitidos por las tiendas políticas en las últimas horas. Pese a que el dinamismo de las alianzas ha sido intenso, el número de contendientes refleja la fragmentación y el interés por los principales cargos regionales.

El Tribunal Electoral Plurinacional ha programado la publicación de las listas oficiales de candidatos habilitados para el próximo 15 de febrero. Hasta esa fecha, la información actual se mantiene con carácter extraoficial a la espera de la publicación oficial del Órgano Electoral.

