Santa Cruz estrena oficina de Inspectoría y centro de análisis para reforzar control policial

Con el objetivo de fortalecer el control interno y mejorar el servicio a la ciudadanía, la Policía Boliviana inauguró este viernes nuevas oficinas de Inspectoría en el departamento de Santa Cruz, además de poner en marcha un Centro de Análisis de Información y un plan piloto de lucha contra la corrupción.

El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, explicó que estas nuevas estrategias están orientadas a optimizar el desempeño institucional y prevenir hechos irregulares dentro de la fuerza del orden.

“Estamos realizando la inauguración de dos nuevas estrategias direccionadas a brindar un servicio más eficiente a nuestra sociedad”, señaló la autoridad.

Una de las principales iniciativas es la implementación del Centro de Análisis de Información, que funcionará a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

Este centro concentrará todos los datos proporcionados por las Estaciones Policiales Integrales, direcciones departamentales y unidades de control caminero, permitiendo identificar focos de calor y puntos críticos en materia de seguridad.

Según Agudo, esta herramienta tecnológica permitirá una toma de decisiones más oportuna y un seguimiento más riguroso de los procedimientos policiales.

Además, se inauguró un plan piloto de lucha contra la corrupción con la implementación del Centro de Gestión de Denuncias. Este espacio contará con un centro de monitoreo y una línea para recepcionar llamadas de ciudadanos que deseen denunciar casos de corrupción o abuso de autoridad.

“El Centro de Gestión de Denuncias va a funcionar a través de un sistema de monitoreo y recepción de llamadas para atender denuncias de la población”, detalló el inspector general.

La autoridad aseguró que con estas nuevas oficinas se busca ejercer un mayor control sobre las estaciones policiales, direcciones departamentales y unidades camineras, con la finalidad de evitar actos de corrupción y fortalecer la transparencia institucional en el departamento de Santa Cruz.

