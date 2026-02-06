Aprehendidos por agresión a menor operaban sin licencia de la Asociación de Boxeo

Un menor de 15 años permanece en estado de coma y lucha por su vida tras participar en una sesión de sparring que hoy es investigada como un presunto caso de homicidio en grado de tentativa. Por este hecho, tres boxeadores fueron aprehendidos y aguardan su audiencia de medidas cautelares.

El principal sospechoso es Pablo Mendoza, identificado como el último contrincante del adolescente.

“Es el que se puede identificar adecuadamente que golpea al menor y, cuando ya está sin reflejos o sin poder defenderse, lo sigue golpeando”, declaró el abogado de la familia de la víctima, Pedro Javier Calcina.

Mendoza fue aprehendido en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público, luego de ser reconocido en las imágenes del hecho. Actualmente se encuentra a la espera de la imputación formal y de la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.

“La probabilidad de autoría es evidente en el grado de tentativa de homicidio”, sostuvo Calcina, quien adelantó que la defensa de la familia solicitará la detención preventiva.

“Vamos a argumentar para que se haga justicia y se llegue a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

Pero el caso no se limita a un solo implicado. Otros dos boxeadores, de 22 y 38 años, también fueron aprehendidos. Ambos habrían participado en sesiones de sparring previas con el menor el mismo día del incidente.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la aparente falta de medidas de seguridad. Según la denuncia, las peleas se realizaban sin árbitro, sin las condiciones reglamentarias y en un espacio que no contaba con las características propias de un ring profesional.

“Ni siquiera había un mediador o árbitro, ni un lugar adecuado como se exige en el boxeo”, cuestionó Calcina.

La investigación también alcanza al instructor del gimnasio, quien cumple 90 días de detención preventiva. Según la denuncia de familiares, en el lugar se realizaban eventos con presuntas apuestas.

“Supuestamente se hacían apuestas, pero todavía estamos en etapa de investigación”, aclaró Calcina.

Además, se conoció que ni el entrenador ni uno de los implicados figuraban en el registro oficial de la Asociación Departamental de Boxeo de Santa Cruz. “Ellos son los que llevan el registro de quiénes tienen licencia para ser profesores o entrenadores y nos indicaron que no tenían licencia”, afirmó el jurista.

Mira la programación en Red Uno Play