TEMAS DE HOY:
Agresión a menor ACCIDENTE Terminal bimodal

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehendidos por agresión a menor operaban sin licencia de la Asociación de Boxeo

El caso del menor de 15 años que permanece en coma tras un sparring continúa en investigación. Tres boxeadores y un entrenador fueron aprehendidos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/02/2026 8:19

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un menor de 15 años permanece en estado de coma y lucha por su vida tras participar en una sesión de sparring que hoy es investigada como un presunto caso de homicidio en grado de tentativa. Por este hecho, tres boxeadores fueron aprehendidos y aguardan su audiencia de medidas cautelares.

El principal sospechoso es Pablo Mendoza, identificado como el último contrincante del adolescente. 

“Es el que se puede identificar adecuadamente que golpea al menor y, cuando ya está sin reflejos o sin poder defenderse, lo sigue golpeando”, declaró el abogado de la familia de la víctima, Pedro Javier Calcina. 

 

Mendoza fue aprehendido en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público, luego de ser reconocido en las imágenes del hecho. Actualmente se encuentra a la espera de la imputación formal y de la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.

“La probabilidad de autoría es evidente en el grado de tentativa de homicidio”, sostuvo Calcina, quien adelantó que la defensa de la familia solicitará la detención preventiva.
“Vamos a argumentar para que se haga justicia y se llegue a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

Pero el caso no se limita a un solo implicado. Otros dos boxeadores, de 22 y 38 años, también fueron aprehendidos. Ambos habrían participado en sesiones de sparring previas con el menor el mismo día del incidente. 

Uno de los aspectos que más llama la atención es la aparente falta de medidas de seguridad. Según la denuncia, las peleas se realizaban sin árbitro, sin las condiciones reglamentarias y en un espacio que no contaba con las características propias de un ring profesional.

“Ni siquiera había un mediador o árbitro, ni un lugar adecuado como se exige en el boxeo”, cuestionó Calcina.

La investigación también alcanza al instructor del gimnasio, quien cumple 90 días de detención preventiva. Según la denuncia de familiares, en el lugar se realizaban eventos con presuntas apuestas.

“Supuestamente se hacían apuestas, pero todavía estamos en etapa de investigación”, aclaró Calcina.

Además, se conoció que ni el entrenador ni uno de los implicados figuraban en el registro oficial de la Asociación Departamental de Boxeo de Santa Cruz. “Ellos son los que llevan el registro de quiénes tienen licencia para ser profesores o entrenadores y nos indicaron que no tenían licencia”, afirmó el jurista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD