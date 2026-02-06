 Conociendo al candidato: Fidel Chura busca desarrollar y potenciar al norte paceño

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector Conociendo al Candidato, hoy te presentamos a Fidel Chura, de 36 años de edad, migrante de la localidad de Umanata de la provincia Camacho, quien lucha por ganar la gobernación de La Paz.

Chura realizó sus estudios de bachillerato en los Yungas y actualmente es técnico en Informática Industrial de la Escuela Superior Pedro Domingo Murillo.

¿Por qué quiere ser gobernador?

Su deseo de ser gobernador se centra en la necesidad de atender las demandas al interior del departamento. Su proyecto estará enfocado en la salud, estado de caminos y educación.

¿Cuáles son sus propuestas?

Desarrollar y potenciar en producción al norte paceño, para volver a convertirlo en un referente nacional, sin descuidar a la salud, con potenciar al sistema actual.

En cuanto a las propuestas, propone mejorar la conectividad de internet para el acceso a todos los paceños.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Su proyecto es poder cambiar al departamento, dedicado a mejorar la calidad de vida de los paceños.

