Elecciones subnacionales: Percy Rosas busca transformar Quillacollo con un enfoque técnico y familiar

Bajo la bandera de la alianza APB-Súmate, el ingeniero Percy Rosas ha oficializado su candidatura a la alcaldía de Quillacollo, presentándose como la alternativa técnica para frenar lo que denomina "20 años de retroceso" en la tierra de la integración nacional.

En el marco del segmento “Conociendo al Candidato”, Rosas enfatizó que su decisión de incursionar en la política nace del cansancio ciudadano frente a problemas crónicos como las inundaciones, el mal estado de las vías y la corrupción administrativa.

A sus 50 años, Rosas se presenta no solo como un profesional del área técnica, sino como un hombre de familia. Casado y padre de dos niñas, Libertad y Brenda, el candidato asegura que su principal motor es dejar una ciudad moderna para las futuras generaciones.

"Lo más importante de mi vida es Dios, mi familia y todos mis queridos vecinos de Quillacollo", afirmó con convicción.

Rosas apuesta por una gestión basada en soluciones de ingeniería para los problemas estructurales del municipio. Sus promesas clave incluyen:

Infraestructura vial: Un plan masivo de recarpetado para eliminar los baches que afectan el tráfico vehicular.

Servicios básicos: Garantizar el suministro de agua para toda la población mediante la ejecución del diseño final del proyecto Misicuni .

Gestión ambiental: Transformar el manejo de residuos a través de la industrialización de la basura , buscando una ciudad más limpia.

Salud integral: Fortalecer las postas sanitarias y el actual hospital de segundo nivel, además de gestionar la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria de la misma categoría.

El candidato de APB-Súmate busca capitalizar el descontento social transformándolo en un proyecto de "modernidad y desarrollo". Su discurso apunta a reemplazar la improvisación política por criterios técnicos que permitan a Quillacollo recuperar su brillo como eje comercial y religioso de la región.

Mira la programación en Red Uno Play