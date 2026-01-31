Javier Gonzales Bascopé busca la alcaldía de Sacaba bajo la bandera de la "renovación"

En una nueva entrega del sector “Conociendo al Candidato”, el microempresario Javier Gonzales Bascopé presenta su postulación a la alcaldía de Sacaba por la Alianza Patria. Con un discurso enfocado en el ordenamiento urbano y la transparencia, Gonzales busca posicionarse como la alternativa frente a la política tradicional del municipio.

A sus 42 años, este padre de familia y trabajador independiente del sector del transporte pesado, asegura que su motivación nace del cansancio ante la gestión de grupos políticos que, según sus palabras, "nos roban el futuro de nuestros hijos".

Uno de los pilares centrales de su propuesta es el ordenamiento territorial. Gonzales señaló que Sacaba ha crecido de manera caótica y que su gestión se enfocará en una planificación técnica que evite que el municipio se convierta en una "tranca" para el desarrollo.

"El derecho propietario se respeta y vamos a viabilizar los trámites sin corrupción", enfatizó el candidato, marcando una línea directa contra las irregularidades administrativas.

El programa de Alianza Patria para Sacaba incluye ejes fundamentales para la calidad de vida de los vecinos:

Municipio verde: Propone la forestación masiva de la región y la recuperación del Río Maylanco , transformando sus riberas en espacios con parques, jardines y ciclovías.

Recurso hídrico: Garantizar el acceso al agua tanto para el área urbana como para el sector rural, con el fin de potenciar la producción local.

Seguridad y economía: Prometió seguridad ciudadana para los vecinos y seguridad jurídica para atraer inversiones empresariales que dinamicen la economía sacabeña.

Gonzales cerró su intervención apelando a sus valores personales, poniendo a Dios y a la familia como su principal motor. Bajo el lema de la renovación, el candidato instó a los ciudadanos a optar por un cambio de rumbo en las próximas elecciones.

"Sacabeños, es el momento de elegir la renovación. Es el momento de pedir un cambio", concluyó.

