Gobierno confirma que aparatos electrónicos de Marset están en manos de EE.UU. y la Policía Boliviana

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que en el marco del caso vinculado a Sebastián Marset existen aparatos electrónicos que actualmente se encuentran en poder de autoridades de Estados Unidos y de la Policía boliviana, los cuales serán clave para profundizar las investigaciones.

La autoridad explicó que, tras la captura de Marset, se abre una nueva etapa centrada en la recolección y análisis de información. En ese sentido, destacó que existe una coordinación constante entre Bolivia, Estados Unidos y otros países de la región para intercambiar datos relevantes.

“Hay información que se va a recabar al respecto. También hay aparatos electrónicos que han sido sustraídos y que están en poder de Estados Unidos y de la Policía Boliviana”, señaló Justiniano, al remarcar la importancia de estos elementos para esclarecer la estructura de la organización.

Asimismo, subrayó que las autoridades actuarán con cautela para evitar señalamientos prematuros. “No podemos adelantar ni empezar a señalar de manera irresponsable a personas o instituciones; estamos avanzando paso por paso”, indicó.

En el plano internacional, el ministro de Paraguay también se refirió recientemente al caso, anunciando que su país solicitará información a Bolivia para fortalecer las investigaciones, considerando que la red criminal habría tenido impacto en territorio paraguayo.

Justiniano enfatizó que la captura de Marset no representa el cierre del caso, sino el inicio de un proceso más amplio. “No es el final, es el inicio para desbaratar y desmantelar una estructura criminal, afectar su parte económica y logística, y evitar que se reconstruya”, afirmó.

Las autoridades anticiparon que, a medida que se obtengan resultados del análisis de las pruebas y del intercambio de información internacional, se darán a conocer nuevas acciones en el marco de esta investigación.

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