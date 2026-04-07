Reportan enfrentamiento con machetes en Villa Paraíso

Se aguarda un informe policial para conocer los detalles del hecho suscitado en el barrio de la capital cruceña.
07/04/2026 0:11
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La noche de este lunes 6 de abril, vecinos del barrio Villa Paraíso reportaron un enfrentamiento con machete entre un grupo de personas.
La Policía llegó hasta el lugar para investigar el hecho y se aguarda el informe oficial.
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